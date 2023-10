Mário Jorge agradece receptividade do elenco após primeiro jogo comandando o Flamengo

O Flamengo derrotou o Bahia por 1 a 0 neste sábado e voltou ao rumo das vitórias no Campeonato Brasileiro após três partidas sem vencer. O resultado colocou os rubro-negros na quinta posição, com 43 pontos, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Nesta partida, a equipe carioca foi liderada por Mário Jorge, técnico do sub-20 e comandante interino do profissional. Este foi o primeiro jogo do Flamengo após a demissão de Jorge Sampaoli e o treinador agradeceu ao elenco pela receptividade.

"Foi muito boa a receptividade do elenco. Já tínhamos tido um contato anterior. Além disso, quando estou no sub-20 nos encontramos todos os dias", disse.