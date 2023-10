Lateral Maguinho valoriza empate do Goiás com o Botafogo, e mira se afastar da zona de rebaixamento

Fim de jogo no Nilton Santos!

Com gol de Lucas Halter, o Goiás empata em 1 a 1 com o Botafogo e conquista ponto importante fora de casa.#BOTxGOI (1×1)#Brasileirão23 pic.twitter.com/EIHEtC2l8U

O time comandado por Armando Evangelista abriu o placar aos 27 minutos, com gol de Lucas Halter, e conseguiu segurar o resultado até o intervalo. No segundo tempo, Tiquinho Soares saiu do banco para deixar tudo igual com sete minutos de jogo. O lateral Maguinho valorizou o desempenho do time e o empate fora de casa.

"Acredito que nós fizemos uma grande partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo era normal, eles estavam jogando em casa, iam pressionar e nós acabamos tomando o empate no comecinho. Sabemos da qualidade da equipe deles, mas acredito que nós fizemos uma grande partida, empatamos com o líder fora de casa, não é fácil, e saímos da zona. Então agora é fazer o dever de casa e seguir trabalhando para que a gente consiga sair dessa o mais rápido possível", disse.