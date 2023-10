Jogadoras da Espanha confirmam pressão de Rubiales em depoimento à Justiça

Três jogadoras espanholas, que estavam no elenco campeão da Copa do Mundo Feminina em agosto, prestaram depoimento à Justiça no Caso Rubiales nesta segunda-feira.

As atletas Alexia Putellas, Misa Rodríguez e Irene Paredes confirmaram que Jenni Hermoso foi pressionada pelo ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a fazer um vídeo dizendo que o beijo na cerimônia de premiação do Mundial foi consensual, segundo o jornal espanhol El Mundo. As três fazem parte do círculo mais próximo de amigos da vítima.

As jogadoras detalharam que Luis Rubiales fez esse pedido "chorando e por suas filhas" e que esta não foi a única pressão sofrida pela atleta e que o ex-mandatário da RFEF não foi o único a tentar coagir Hermoso. As três são testemunhas na investigação conduzida pelo Tribunal Nacional da Espanha, onde Rubiales é investigado pelos crimes de agressão sexual e coerção.