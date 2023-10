Jean Lucas elogia Marcelo Fernandes e reprova gesto de Soteldo:"Chamei a atenção dele"

Durante a partida, Soteldo subiu na bola e provocou uma confusão generalizada entre os jogadores, causando três expulsões (Rodrigo Fernández, Medel e Lucas Lima) e dois amarelos (Soteldo e Sebastian). Na visão de Jean Lucas, o venezuelano errou ao realizar a firula, mas revelou que o meia se desculpou com os vascaínos e com os santistas.

"Chamei a atenção dele, falei com ele: 'poxa, pequeno não é o momento'. A gente não ficaria feliz se fosse o time adversário fazendo isso com a gente. Acho que ele entendeu a ideia que eu dei nele. Ele se desculpou com os jogadores do Vasco depois, pediu desculpas no vestiário para a gente também. Ele não deveria ter feito, mas aconteceu. O jogo estava muito bom de se ver, mas ele se desculpou com todo mundo. Agora, é bola para frente", finalizou.

Na 15ª do Brasileirão, o Santos está com 27 pontos. Na próxima rodada, o Peixe terá pela frente o Palmeiras, às 16h (de Brasília) desse domingo, no Allianz Parque.