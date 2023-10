Interino, Mário Jorge elogia atuação do Flamengo e fala em "resgatar brilho nos olhos"

Com gol de Pedro, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi a primeira após a demissão do técnico Jorge Sampaoli.

Quem comandou a equipe foi o técnico da equipe sub-20, Mário Jorge. O treinador elogiou a atuação dos rubro-negros, que subiram para a quinta colocação na tabela, com 43 pontos.

"Acho que tivemos uma condição bacana de controle de jogo. Poderíamos ter aproveitado mais no ataque. O preenchimento da área não foi legal. Tentamos corrigir no intervalo. Agora teremos mais tempo para trabalhar", disse o treinador interino.