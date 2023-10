Governador Tarcísio de Freitas recebe equipe do Sesi Franca após título intercontinental de basquete

"Parabéns a toda equipe do Franca pela conquista. Vocês, atletas e comissão técnica, serão exemplo para novos esportistas que vão surgir graças a esse momento", disse o governador.

O título foi conquistado com cesta do capitão Lucas Dias no último segundo da partida, contra a equipe alemã do Telekon Bonn, assegurando a vitória por 70 a 69 para os brasileiros. A equipe comandada por Helinho Garcia se junta aos paulistanos do Sírio e aos cariocas do Flamengo no hall de brasileiros campeões mundiais.

O Franca, que já tem 13 títulos nacionais, chegou também ao seu 13º troféu internacional. Durante a campanha, a equipe de basquete precisou vencer o Al Ahly (Egito), o G League Ignite (EUA) e, por último, o alemão Bonn, com muita emoção, para levantar o Intercontinental de basquete.