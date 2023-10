Giro europeu: Chelsea volta a vencer no Inglês e Fiorentina cola nos líderes do Italiano

Nesta segunda-feira, o Chelsea visitou o Fulham pela sétima rodada da Premier League e venceu o confronto por 2 a 0. Mudyk e Armando Broja marcaram os gols da vitória de maneira relâmpaga, aos 18 e 19 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Chelsea volta a vencer no Campeonato Inglês após três rodadas sem triunfos. Agora, a equipe tem oito pontos e está na 11ª colocação do Inglês. Por outro lado, o Fulham segue com os mesmos oito pontos, mas fica em décimo, atrás tanto do Chelsea, quanto do Nottingham Forest pelos critérios de desempate.

O Chelsea agora volta a campo no sábado, às 11 horas (de Brasília), para encarar o Burnley fora de casa. Simultaneamente, o Fulham vai receber o Sheffield United.