Fortaleza x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo pela volta da semi da Sul-Americana

O Corinthians ainda sonha em conquistar um título na temporada de 2023 ? além de ser um caminho mais curto para uma classificação à próxima Libertadores. Pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, então, o Timão visita o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A partida marcará a reestreia do técnico Mano Menezes à frente do Alvinegro. Ele cumpriu suspensão e, por isso, não esteve à beira do gramado na derrota no clássico contra o São Paulo, no sábado. O auxiliar Sidnei Lobo, portanto, foi o responsável na área técnica.

O Leão do Pici, por sua vez, chega para o embate de empate no final de semana. A equipe também utilizou time alternativo para enfrentar o Grêmio na capital cearense e ficou no 1 a 1. Os nordestinos ocupam a nona colocação, com 39 pontos, enquanto o Corinthians é o 13º, com 30 ? quatro acima da zona do rebaixamento.