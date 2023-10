Fluminense é recebido pela torcida em Porto Alegre antes da volta da semi da Libertadores com o Inter

A delegação do Fluminense deixou o Rio de Janeiro com grande festa da torcida e foi recepcionado em Porto Alegre também com apoio dos torcedores, na noite desta segunda-feira. O Tricolor se prepara para enfrentar o Internacional, em jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira.

