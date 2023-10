Felipe Melo treina com o Fluminense e vai enfrentar o Internacional pela Libertadores

O técnico Fernando Diniz poupou os titulares do Fluminense no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo era ter os jogadores descansados para a decisão desta quarta-feira, contra o Internacional, no duelo de volta da semifinal da Libertadores, no Beira-Rio.

Para esse confronto, Diniz vai poder contar com o zagueiro Felipe Melo. O experiente defensor saiu de campo no meio de semana com um problema no tornozelo, mas participou normalmente dos últimos treinos, indicando que deve formar dupla de zaga ao lado de Nino em Porto Alegre.