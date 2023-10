Jornal: Ex-Corinthians, João Victor é afastado no Benfica por questões disciplinares

Contratado no ano passado pelo Benfica, o zagueiro João Victor só disputou quatro jogos com a camisa da equipe portuguesa, sendo apenas um nesta temporada. No último sábado (30), ele foi afastado da equipe por uma questão disciplinar, segundo o jornal "Record".

O treinador do Benfica, Roger Schimidt, teria se irritado com a falta de empenho do brasileiro durante os treinamentos. Após chamar a atenção do atleta e não perceber uma mudança de comportamento, decidiu afastar João Victor do restante do elenco.

Ontem (1°), a delegação do Benfica embarcou rumo à Itália para se preparar para enfrentar a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. O zagueiro foi o único que ficou de fora da viagem, além de um companheiro lesionado.