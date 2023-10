Escalação do Corinthians: Mano comanda quatro treino e finaliza preparação para duelo contra o Fortaleza

? Corinthians (@Corinthians) October 2, 2023

Confira como foi o treino do Corinthians

A atividade corintiana do dia teve início na academia, na parte interna do CT, com ativação e trabalho de força. Depois, os atletas foram ao campo 3 para aquecimento orientado pela equipe de preparação física.

Na sequência, no campo 2, a comissão técnica comandou trabalhos tático, de bola parada e finalizou com repetições de cobranças de pênaltis.

Após empate por 1 a 1 no duelo de ida, o vencedor do segundo encontro entre Corinthians e Fortaleza garante a vaga na grande final da Sul-Americana. Em caso de nova igualdade no placar, o classificado será definido na disputa por pênaltis.