Como Alisson mudou de posição e virou peça-chave no esquema de Dorival no São Paulo

De fortemente criticado por boa parte da torcida a jogador exaltado e reconhecido após o título da Copa do Brasil. A atual temporada foi uma verdadeira roda gigante para Alisson. Dentro e fora de campo o jogador teve altos e baixos, mas superou todos eles para dar a volta por cima atuando em uma posição diferente, se consolidando como um "case de sucesso" do trabalho do técnico Dorival Júnior no São Paulo.

Antes acostumado a atuar mais avançado, pelos lados de campo, Alisson colecionou atuações apagadas e teve de lidar com muitas críticas da torcida. O jogador chegou a ficar afastado no início do ano por causa de uma depressão, mas com o apoio de psicólogas e do elenco conseguiu retomar as atividades no CT da Barra Funda.

"Acho que o Alisson foi uma mudança de posição, procurando adequar aquilo que ele apresenta de melhor, que é justamente ser um jogador combativo, ao mesmo tempo técnico, porque ele tem uma ótima saída de bola. Temos uma passagem rápida de bola pelos pés do Alisson, e isso tem feito a gente ganhar muito ofensivamente e defensivamente", comentou Dorival Júnior.