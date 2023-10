Edição de 2023 da São Silvestre já tem 60% das inscrições realizadas; saiba como participar

O ritmo de inscrições para a edição de 2023 da Corrida Internacional de São Silvestre é intenso. A principal prova de rua da América Latina já está com 60% de confirmados e a expectativa é que o número limite de 35 mil participantes seja atingido antes do prazo.

As inscrições estão disponíveis por meio do site oficial (www.saosilvestre.com.br) e os interessados devem escolher entre as categorias Geral (R$ 240,00) e Premium (R$ 850,00). Os valores podem ser pagos via PIX, PicPay, boleto bancário ou cartão de crédito (parcelado em até quatro vezes).

No ato da inscrição, os atletas podem optar pela melhor data para retirada do kit e a véspera da prova é a mais concorrida - as reservas para este dia já estão no limite. A organização recomenda que os moradores de São Paulo e Região Metropolitana optem por outra data, entre 27, 28 e 29 de dezembro.