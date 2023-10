Di María comenta sobre atuar ao lado de David Neres: "Tem muita qualidade"

Em entrevista coletiva na véspera do jogo entre Inter de Milão e Benfica, o atacante do clube português, Di María, falou sobre atuar ao lado do brasileiro David Neres, ex-São Paulo.

"É um jogador que tem muita qualidade, é muito rápido e explosivo. Está em um bom momento. Fez um grande jogo e deu o passe para que eu marcasse [o gol] contra o Porto", comentou.

O argentino ainda foi questionado sobre quem deve ser titular para o jogo contra o time italiano, David Neres ou João Mário.