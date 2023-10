Descanso e foco no Palmeiras: veja programação da semana do Santos

Embalado com duas vitórias seguidas, o Santos vai ter uma semana para se preparar para o clássico contra o Palmeiras, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe goleou o Vasco por 4 a 1, na Vila Belmiro, e escapou da zona de rebaixamento.

Nesta segunda-feira, os atletas vão se reapresentar no CT Rei Pelé, no período da manhã. Quem atuou como titular contra o Cruzmaltino fará apenas atividades regenerativas na parte interna, enquanto o restante do grupo vai para o campo trabalhar com a comissão técnica. Na terça, todo o elenco santista terá folga.