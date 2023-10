Decisão pela Sul-Americana e Clássico das Multidões: veja programação semanal do Corinthians

Por lá, joga contra o Leão do Pici às 21h30 (de Brasília) da terça-feira, no Castelão, para tentar uma vaga na grande final da Sula. Na ida, o time paulista ? ainda dirigido por Vanderlei Luxemburgo ? ficou no empate por 1 a 1 com a esquadra de Juan Pablo Vojvoda.

Depois, na quarta-feira, a tendência é que ? como de praxe ? Mano Menezes comande um treino pela manhã em terras cearenses e, somente após, o Timão volte para São Paulo.

A partir de quinta-feira, preparação total para o importante duelo do sábado. Às 21h (de Brasília), no Maracanã, o Corinthians recebe o Flamengo pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Timão precisa da vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento da tabela de classificação. De momento, o clube soma 30 pontos em 25 jogos, com campanha de sete vitórias, nove empates e nove derrotas.