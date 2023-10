David Neres é chamado para Seleção Brasileira no lugar de Raphinha, cortado após lesão

A CBF comunicou uma mudança na lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias, nesta segunda-feira. David Neres foi chamado para o lugar de Raphinha, que foi cortado por lesão muscular na região posterior da coxa direita.

A decisão da desconvocação do ponta do Barcelona foi tomada após conversa entre Rodrigo Lasmar, médico do Brasil, e o departamento médico do clube espanhol. O jogador, de 26 anos, esteve presente na primeira lista de Fernando Diniz e anotou um gol e uma assistência nas duas primeiras rodadas classificatórias para o Mundial.

No terceiro e quarto compromisso pelas Eliminatórias, a Seleção Brasileira terá pela frente a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e o Uruguai, no dia 17 do mesmo mês, em Montevidéu. No momento, a Amarelinha está na liderança, com seis pontos, com vantagem no saldo de gols para a Argentina (5 vs 4), segunda colocada.