Daronco justifica cartão para Soteldo após confusão no jogo entre Santos e Vasco

Com o amarelo, Soteldo é desfalque do Santos para o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro. Além do venezuelano, o Peixe não contará com Dodô, Lucas Lima e Rodrigo Fernández, todos suspensos.

O Santos goleou o Vasco por 4 a 1, com gols de Marcos Leonardo (dois), Rincón e Soteldo. Com esse resultado, a equipe saiu da zona de rebaixamento, com 27 pontos, na 15ª posição.

Santos

Soteldo (amarelo) - Por discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva).

João Paulo (amarelo) - Por discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva).