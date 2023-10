Corinthians abre venda de ingressos para o jogo contra o Flamengo

INGRESSOS PARA O JOGO CONTRA O FLAMENGO! ?? Hoje, a partir das 11h, começa a venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Flamengo, no dia 07/10 (sábado), às 21h, na Neo Química Arena! ?? Saiba mais ? https://t.co/81P7BD0A57 #SejaUmFielTorcedor#VaiCorinthians pic.twitter.com/p0Hlm0KYIS ? Corinthians (@Corinthians) October 2, 2023

Classificação e jogos Brasileirão

Na sequência, às 15h, os sócios do Corinthians com mais de 40 pontos terão acesso aos ingressos. A partir das 17h, será a vez dos membros do Fiel Torcedor que tenham mais de 20 pontos.

Amanhã (3), será realizada a abertura das vendas de entradas para os demais sócios do clube, às 11h. A venda geral dos ingressos ocorrerá apenas na quarta-feira (4), a partir das 15h.

No confronto diante do Flamengo, pelo Brasileirão 2023, membros do plano Minha Vida terão descontos de 30% a 52%, os do plano Minha História terão descontos de 35% a 51% e os do plano Meu Amor, 20%.

Valores dos ingressos do Corinthians por setor

NORTE ENGOV - R$ 50,00