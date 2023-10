Convidado por Mano, novo preparador físico agradece chance e explica prioridades no Corinthians

Diogo Linhares explica prioridades no Corinthians

Diogo Linhares também explicou quais são as prioridades do Timão no planejamento para o restante da temporada. Segundo ele, devido à elevada quantidade de jogos, o foco no momento é a recuperação dos atletas para que eles estejam "com as melhores condições" de atuar.

"Junto com o departamento, a gente procura conhecer o clube o mais rápido possível, os processos que aqui já estão. Neste primeiro momento, com a quantidade dos jogos, a gente foca na recuperação do atleta, para que ele esteja com as melhores condições na disputa dos jogos. Depois, progredir com a performance de cada um e do grupo como um todo", finalizou.

O novo preparador físico se juntará aos auxiliares Sidnei Lobo e Cauan de Almeida como os profissionais que chegaram ao mesmo tempo que Mano Menezes. O Corinthians ainda conta com Fernando Lázaro e Mauro da Silva como funcionários fixos do clube.

Por fim, o Corinthians visita o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília) de terça-feira, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O embate acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O vencedor do confronto avança para a final. Em caso de nova igualdade, a definição será na disputa por pênaltis. O classificado encara quem passar do encontro entre LDU-EQU e Defensa y Justicia-ARG.