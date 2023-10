Com zagueiro Bastos, Botafogo divulga relacionados para pegar o Goiás pelo Brasileirão

O Botafogo divulgou a lista dos 24 atletas relacionados para o duelo desta segunda-feira diante do Goiás pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Nilton Santos.

A principal novidade na relação é o zagueiro Bastos. Contratado há mais de um mês, o angolano passou por um recondicionamento físico nas últimas semanas e agora está apto a jogar, mas deve ser opção no banco de reservas. JP Galvão também fica à disposição após ser desfalque diante do Corinthians, na rodada passada.

Os desfalques do técnico Bruno Lage, no entanto, são os uruguaios Mateo Ponte e Diego Hernández. O atacante camisa 77 foi convocado pela seleção do Uruguai para a disputa dos jogos Pan-Americanos e o Fogão concordou em liberar seu atleta.