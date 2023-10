Com Rojas, Corinthians divulga relacionados para decisão contra o Fortaleza

O Corinthians divulgou, na tarde de hoje (2), a lista dos 25 jogadores relacionados para a partida contra o Fortaleza, válida pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O embate acontece amanhã (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

A novidade entre os relacionados fica por conta do meia-atacante Matías Rojas, que foi desfalque nos últimos dois jogos devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O paraguaio sofreu a contusão de última hora justamente antes do primeiro encontro entre Timão e Leão do Pici, na última terça-feira, na Neo Química Arena. Depois, também ficou fora do Majestoso, no sábado. Assim, com o retorno, ele fica à disposição do técnico Mano Menezes.