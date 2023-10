Cano exalta parceria com Arias no Fluminense: "Essa química não tem explicação"

O Fluminense se prepara para o confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A partida vai definir um dos finalistas para a Libertadores e o técnico Fernando Diniz vai poder contar mais uma vez com o protagonismo da dupla Germán Cano e Jhon Arias.

O atacante argentino é o artilheiro da equipe nas últimas temporadas, enquanto o colombiano é considerado o "motor" do time. Cano falou sobre o entrosamento com Arias e destacou a excelente conexão com o companheiro de clube.

"A conexão foi muito natural. Parecia que conhecia ele há muito tempo. A relação quando cheguei foi ótima, tranquila. Essa química não tem explicação. Difícil poder definir com uma palavra", disse.