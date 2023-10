Brasil garante classificação da equipe feminina de ginástica artística para Paris-2024

A seleção brasileira de ginástica artística feminina garantiu a classificação para as Olimpíadas de Paris ao desempenhar bem por equipes no Mundial de Antuérpia. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares acumularam 164.297 pontos.

Jade, que estava ausente no Mundial de Liverpool de 2022, reforçou o Brasil, que conseguiu melhorar seu desempenho. No ano passado, as brasileiras somaram 159.661 pontos, o que garantiu apenas o quarto lugar, atrás de Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, que se classificaram antecipadamente aos Jogos Olímpicos.

"Eu estou bem emocionada pela forma como passamos. Não foi fácil. Começar pela trave não é mole. Estou bem orgulhosa. Claro que aconteceram problemas, mas temos tempo para ajustar. Mas muitas ginastas aqui passaram muito tempo sem lidar com essa pressão de equipe também. Estou muito feliz. Eu me sinto abençoada e grata", disse Jade.