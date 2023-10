Botafogo só empata contra o Goiás, aumenta jejum e fica com sete pontos de vantagem no Brasileiro

O jogo

O Goiás surpreendeu no começo da partida com a postura ofensiva. Tanto que os visitantes quase abriram o placar aos quatro minutos, com Allano. O atacante recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Lucas Perri. A resposta do Botafogo veio aos dez. Diego Costa foi lançado, entrou na área, mas chutou em cima de Tadeu.

Depois do início movimentado, o jogo ficou concentrado entre as intermediárias, com muitos erros dos dois lados. Somente aos 26 minutos, o Goiás aproveitou cobrança de escanteio para marcar no Nilton Santos. Lucas Halter se antecipou a marcação e cabeceou para a rede.

O revés aumentou o nervosismo do Botafogo, que continuou sem conseguir criar boas chances. O Goiás recuou e preferiu segurar a vantagem. Os donos da casa esboçaram uma pressão nos minutos finais, mas viram os goianos seguirem a frente no placar até o intervalo. Após o apito, a torcida vaiou muito o técnico Bruno Lage e pediu a entrada do atacante Tiquinho Soares.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com Tiquinho Soares e Luís Henrique. Não demorou para o artilheiro do campeonato mostrar que Bruno Lage errou ao deixá-lo na reserva. Aos seis minutos, o atacante acertou belo chute na entrada da área e colocou no ângulo, sem chance para Tadeu.