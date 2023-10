Barcelona anuncia renovação com joia de La Masia e estabelece multa bilionária

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

A tendência é que Lamine Yamal seja opção no banco de reservas no duelo com o Porto pela Champions, mas Xavi costuma dar minutos para o menino. A oportunidade, no entanto, depende do andar da partida, que é frente ao time mais complicado da chave, que também conta com Shaktar Donetsk e Royal Antwerp. Os catalães lideram o Grupo H com três pontos.