Atualmente no Vasco, Maicon é vaiado em reencontro com torcida do Santos; veja como foi

"Meu clube é o Vasco, independente de qualquer torcida me vaiar, isso não me afeta. Me preocupo em não ser vaiado pela minha torcida. Enquanto estiver vestindo a camisa do Vasco, vou honrá-la até o final", disse o zagueiro ao Premiere após o confronto.

Santista de infância, Maicon foi contratado pelo Santos em março de 2022 e rescindiu contrato em junho deste ano. Sua passagem pelo Peixe foi marcada por muitos problemas físicos e oscilações em campo, especialmente em 2023. O defensor acabou "marcado" pelos torcedores, que não o perdoam até hoje.

Pelo Vasco, Maicon possui seis jogos, sendo quatro como titular. O defensor vem sendo reserva com o técnico Ramón Diaz.

O Santos goleou o Vasco por 4 a 1, com gols de Marcos Leonardo (dois), Rincón e Soteldo. Com o resultado, a equipe escapou da zona de rebaixamento, com 27 pontos, na 15ª posição do Campeonato Brasileiro.