Arthur Elias convoca Seleção Brasileira feminina com atletas de Corinthians, Palmeiras e Santos; veja lista

Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, a atacante Marta também voltou a ser chamada por Arthur Elias ? ela também esteve presente na convocação de setembro, quando a Seleção passou por um período de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

Sobre os trabalhos em Teresópolis, inclusive, o técnico da Amarelinha afirmou ter sido um tempo bastante proveitoso. Ele também projetou os embates contra o Canadá e revelou como espera o Brasil sob o seu comando.

"A gente conseguiu aproveitar muito bem esses dias na granja. Temos dois confrontos contra o Canadá, uma equipe forte, campeã olímpica, que, com certeza, vai fazer com que a equipe seja testada em todos os momentos, todas as fases do jogo. A ideia é conseguir, nesses dois jogos, dar uma minutagem para boa parte delas. Estarem com a seleção nesse novo ambiente", disse Arthur Elias.

"Espero um Brasil com mais posse de bola, mas uma posse efetiva e criando chances, fazendo gols. Agora é testá-las em jogo internacional", acrescentou o técnico.

Confira a lista completa da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Canadá:

GOLEIRAS