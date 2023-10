Após quase dois meses sem jogar, Roni volta a ganhar oportunidade no Corinthians

A derrota do Corinthians para o São Paulo no último sábado (30) serviu para o técnico Mano Menezes testar nomes que vinham sendo poucos utilizados por Vanderlei Luxemburgo. O volante Roni foi um dos que tiveram oportunidade de atuar, entrando aos 18 minutos do segundo tempo no lugar de Giuliano.

O jogador de 24 anos celebrou a chance de retornar aos gramados sob o comando do novo treinador. A última vez que ele tinha defendido o Corinthians havia sido no dia 5 de agosto, no empate de 2 a 2 diante do Internacional.

"Fico feliz pela oportunidade, já vi que é um novo trabalho, e um grande treinador. Vou crescer muito como jogador e pessoa. É continuar trabalhando e seguir", disse o atleta após o Majestoso.