Após derrota para o lanterna da Série B, Ponte Preta demite o técnico Pintado

A Associação Atlética Ponte Preta informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Pintado.

A Ponte agradece por sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe que fica aos cuidados de João Brigatti. pic.twitter.com/UI8gOjfC5A

O treinador não resistiu à sequência de maus resultados da Macaca, que não vence há cinco jogos: são três derrotas e dois empates desde o 1 a 0 sobre o Londrina, no dia 25 de agosto. O time, desde então, caiu apenas uma posição, mas está mais ameaçado do que nunca com o rebaixamento, ficando a apenas quatro pontos da Chapecoense, primeira equipe no Z-4.

Com apenas oitos jogos restantes na segunda divisão e chances quase nulas de acesso para a Série A, a Ponte Preta agora terá João Brigatti à frente da equipe principal. O ex-atleta do time de Campinas atuava como técnico nas categorias de base do clube paulista e tem chances de ser efetivado até fim da competição.