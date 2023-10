Após derrota contra o Santos, torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o São Paulo

A torcida do Vasco não se abateu com a goleada sofrida para o Santos neste último domingo, na Vila Belmiro, e irá comparecer em peso na partida diante do São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou, via redes sociais, que os ingressos para o jogo estão esgotados.

Os bilhetes começaram a ser comercializados na manhã desta segunda-feira e se esgotaram em poucas horas. A expectativa é de que 20 mil torcedores estejam presentes nas arquibancadas de São Januário.