Após 6 jogos em 18 dias, São Paulo tem semana livre para "respirar"

Classificação e jogos Brasileirão

Enquanto as equipes que disputam a Libertadores e a Copa Sul-Americana entram em campo no meio de semana para o jogo de volta das semifinais, o São Paulo seguirá trabalhando no CT da Barra Funda sem precisar se preocupar com o insano calendário do futebol brasileiro.

Com a vaga garantida na Libertadores de 2024 e distante da zona de rebaixamento do Brasileirão, o São Paulo não tem mais objetivos na atual temporada, embora internamente o discurso seja de buscar a melhor colocação possível na competição por pontos corridos, até para receber uma premiação maior da CBF.

Com o ano encaminhado, Dorival Júnior e diretoria podem começar a discutir o planejamento de 2024, possíveis reforços, vendas, entre outras coisas que terão impacto no próximo ano São Paulo, que voltará à Libertadores com grandes expectativas após o título da Copa do Brasil.