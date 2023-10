Antony deve estar disponível para jogo da Champions League, confirma técnico do Manchester United

Preparations are under way for Tuesday ?#MUFC || #UCL pic.twitter.com/71aA6icTFt

? Manchester United (@ManUtd) October 1, 2023

"Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com os inquéritos policiais no Brasil e no Reino Unido, e continua a fazê-lo. Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele retomará os treinos em Carrington", comunicou o clube em nota.

A última vez em que o atleta esteve em campo foi no dia 3 de setembro, contra o Arsenal, pelo Campeonato Inglês. Desde então, o Manchester United disputou cinco partidas e sofreu três derrotas.