Análise: foco do Palmeiras é na Liberta, mas falta de fôlego de reservas contra o Bragantino chama atenção

Não só dentro das quatro linhas, vale dizer. A decisão de Abel Ferreira de poupar titulares em Bragança Paulista escancarou o elenco curto do Palmeiras, tão dependente de que as ótimas Crias da Academia tenham bons níveis de performance.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Na etapa inicial, isso aconteceu. Luís Guilherme, Jhon Jhon e Endrick, principalmente, assumiram a responsabilidade. Podem ser opções para a competição continental — aliás, vale questionar a insistência do técnico português em um esquema com Marcos Rocha e Mayke no onze titular, enquanto a joia alviverde segue no banco.

Os últimos 45 minutos foram de queda de rendimento. Normal: o Bragantino é um bom time com um bom técnico, precisando ir para cima e, no final das contas, as inexperientes Crias mostraram o natural desentrosamento.

Há um lado que dá para observar o copo meio cheio, porém. O jogo pode fazer com que Abel Ferreira repense a estratégia ofensiva — basta ver o número de oportunidades criadas no primeiro tempo. Os jovens mostram solução — vale olhar com mais carinho. Afinal, futebol por vezes é mais simples do que aparenta: atacantes atuando no ataque costumam dar resultados.

De qualquer maneira, o torcedor palmeirense sabe do foco justificável na Libertadores e confiança absoluta em Abel. Quinta-feira vai condicionar o resultado do último domingo: se passar para a final da competição continental, a decisão de 'abrir mão' do Brasileirão se mostrará acertada; se não, aí, sim, terra arrasada.

É esperar para ver.