Alisson, do São Paulo, provoca Romero e publica foto do troféu da Copa do Brasil: "Taça, não tapa"

O meio-campista Alisson, do São Paulo, provocou o atacante Ángel Romero, do Corinthians, após a vitória no clássico do último sábado, de virada, por 2 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de abrir o placar no Majestoso, o paraguaio comemorou o gol com um tapa na bandeira de escanteio, que carrega o escudo do clube tricolor. Na noite desta segunda-feira, o são-paulino brincou com o rival por meio de suas redes sociais.

"Opa. É taça, não tapa", escreveu Alisson, acompanhado de uma imagem do troféu da Copa do Brasil, conquistado de maneira inédita sobre o Flamengo.