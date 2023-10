Último jogo do Palmeiras em Bragança Paulista teve reservas, 'leis do ex' e gol de Merentiel; relembre

O Bragantino saiu em vantagem com gols de dois ex-jogadores do Palmeiras. Aos 24 minutos da etapa inicial, Artur cruzou da direita, Aderlan desviou na primeira trave e Luan Cândido chegou tocando para a rede. Pouco depois, aos 35, após bate e rebate no meio de campo, Artur disparou pela direita, puxou a bola para o meio e chutou rasteiro de fora da área no canto esquerdo de Weverton.

No último minuto do primeiro tempo, Scarpa cobrou o escanteio rasteiro para Vanderlan, que cruzou de primeira e contou com a ajuda de Cleiton, que saiu mal e socou para dentro do gol. O Verdão, pois, conseguiu diminuir na bacia das almas do período inicial de jogo.

No segundo tempo, o uruguaio Merentiel saiu do banco de reservas para salvar o Palmeiras. Aos 25 minutos, Luan deu um ótimo lançamento nas costas da zaga rival, o centroavante dominou na entrada da pequena área e, sem deixar a bola cair, bateu para o fundo do gol.