Técnico do São Paulo explica por que Luciano não foi acionado contra o Corinthians

Mesmo com o coro da torcida, que entoou o nome do atleta em diversos momentos do clássico, Luciano assistiu ao clássico do banco de reservas e viu James Rodríguez ser o escolhido para substituir Wellington Rato no segundo tempo.

"Esse ambiente é muito importante. É natural que tenha que tirar um ou outro companheiro. Todos têm entendido e aceitado. Naturalmente, não ficar satisfeito é normal. Mas, não deixam de se entregar. Só temos a ganhar com isso", completou o técnico do São Paulo.

Luciano é o segundo jogador com mais participações em gols na atual temporada, com 11 gols e oito assistências, atrás apenas de Calleri, que o desbancou ao balançar as redes duas vezes neste sábado, contra o Corinthians, e chegar a 14 tentos, além de seis assistências.

Para o duelo do próximo sábado, contra o Vasco da Gama, em São Januário, pelo Brasileirão, a tendência é que Luciano reúna condições de jogo e volte a ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. Resta saber se o camisa 10 começará entre os titulares ou novamente sairá do banco de reservas para ajudar a equipe.