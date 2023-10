Soteldo ainda não marcou gols com a camisa do Santos desde seu retorno ao clube

A segunda passagem de Yeferson Soteldo pelo Santos está sendo abaixo das expectativas da torcida. Apesar de ser umas das principais referências no ataque do Peixe, o venezuelano não estar conseguindo balançar as redes pelo clube em seu retorno ao Brasil.

Desde 21 de agosto de 2022, quando fez sua reestreia pelo Santos na vitória de 1 a 0 pelo São Paulo, Soteldo não marcou nenhuma vez jogando pela equipe. Apesar de ser um dos principais assistentes do time, distribuindo sete passes para gol até aqui, o camisa 10 tem tido dificuldades para converter suas chances.

Pelo futebol de clubes, a última vez que o jogador de 26 anos deixou sua marca foi quando ainda atuava pelo Tigres. Soteldo marcou o gol da vitória diante do Querétaro, no dia 10 de abril de 2022, pelo Campeonato Mexicano. Porém, na mesma partida, o meia-atacante acabou sendo expulso.