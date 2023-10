Slimani marca, Coritiba vence rival Athletico-PR e encerra sequência de derrotas no Brasileirão

Os donos da casa começaram melhor e quase abriram o placar no início do jogo com Diogo Oliveira, mas o chute não entrou. Mas o Coxa marcou aos 13 minutos, quando o lateral Victor Luis, ex-Palmeiras, cobrou falta na entrada da área e acertou o ângulo.

Atrás do placar, o Athletico-PR esboçou uma reação no cabeceio do zagueiro Cacá, mas parou no goleiro Gabriel. Na sequência, o Coritiba teve oportunidade de ampliar com Marcelino Moreno, porém a finalização acertou a trave.