Sem surpresas, Santos está pronto para enfrentar Vasco na Vila; veja escalações

O Santos está definido para enfrentar o Vasco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O técnico interino Marcelo Fernandes optou por mandar a campo o mesmo time que derrotou o Bahia, no último dia 18.

Assim, o Santos está escalado com: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Os desfalques da equipe são Alison (lesão no joelho esquerdo), Sandry (lesão no joelho esquerdo), Felipe Jonatan (lesão no joelho esquerdo), Alex Nascimento (fratura no tornozelo direito) e Mendoza (estiramento na panturrilha direita).