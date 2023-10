São Paulo ganha folga dupla após a vitória no clássico contra o Corinthians

O elenco do São Paulo ganhou folga dupla após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, de virada, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Dorival Júnior e seus comandados se reapresentam apenas na próxima terça-feira, no CT da Barra Funda, para iniciar a preparação para o confronto com o Vasco, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Até o duelo no Rio de Janeiro o elenco tricolor terá uma semana livre para descansar e se preparar para o compromisso seguinte da temporada. Vindo de seis jogos nos últimos 18 dias, o período sem entrar em campo chegou em boa hora.