Santos lança nova camisa para o Outubro Rosa; veja os detalhes

O Santos reforçou sua tradição de apoiar o Outubro Rosa. O clube realizou neste domingo junto com a Umbro, a sua patrocinadora de material esportivo, o lançamento de mais uma versão de camisa inspirada no mês de conscientização e prevenção em torno do câncer de mama.

Além da cor rosa, a camisa traz grafismos que chamam atenção para a importância da detecção precoce e do autoconhecimento sobre o câncer de mama. "Cada elemento na camisa simbolizando a mama traz dentro de si linhas que indicam o movimento a ser realizado para o autoexame de forma adequada, em uma função conscientizadora e educadora dessa necessidade", destacou o comunicado do Peixe

As camisas podem ser encontradas por torcedoras e torcedores de todo o Brasil a partir deste dia 1º de outubro, no e-commerce da Umbro Brasil e pelas lojas oficiais do Santos (www.santosstore.com.br).