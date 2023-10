Rossi destaca adaptação ao Flamengo e aponta objetivo no Brasileiro

Agustín Rossi vai buscando se consolidar no gol do Flamengo nesta reta final de temporada. O argentino foi titular da meta rubro-negra pelo terceiro jogo seguido. A vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, teve um gostinho especial para ele. Foi a primeira partida em que atuou no Maracanã pelo Rubro-Negro.

"Muito feliz pela experiência de jogar no Maracanã pela primeira vez com a Nação, com o nosso público", declarou Rossi, à "Fla TV".

O goleiro argentino, de 28 anos, foi apresentado pelo Flamengo em julho. A estreia, contudo, demorou. Com Matheus Cunha como titular, Rossi só ganhou oportunidade do técnico Jorge Sampaoli em setembro. Assim, a estreia foi no empate sem gols com o Goiás, no Estádio da Serrinha, no dia 20.