Paysandu sofre virada contra o Amazonas e adia acesso na Série C; São José e Operário-PR empatam

O Paysandu desperdiçou uma grande chance de garantir o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando sofreu uma virada contra o Amazonas e terminou derrotado por 2 a 1. Na outra partida do dia, o São José empatou em 1 a 1 com o Operário-PR e se complicou na briga pela promoção.

Em Belém (PA), o Paysandu recebeu o Amazonas no Estádio Mangueirão lotado. Mário Sérgio inaugurou o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Igor Bolt deixou tudo igual pouco antes do intervalo, aos 45. Na etapa final, Sassá fez o segundo dos visitantes.

O Papão teria garantido o acesso para a Série B com um empate contra o Amazonas. Como perdeu, segue com 10 pontos, na liderança do Grupo B, mas depende da última rodada para subir. Agora, o Paysandu precisa de pelo menos um empate contra o Volta Redonda, no próximo sábado, às 18h (de Brasília), para ser promovido. O Amazonas assumiu a segunda colocação, com nove pontos, e encara o Botafogo-PB na última rodada.