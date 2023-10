Palmeiras toma virada no fim com time reserva, e Bragantino assume vice-liderança do Brasileiro

Abel Ferreira escalou um time completamente reserva e o Palmeiras perdeu nos acréscimos do segundo tempo para o Bragantino neste domingo (1), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro: 2 a 1.

Endrick, anotou para os visitantes, enquanto Eduardo Sasha e Eric Ramires, em prol dos donos da casa, marcaram os gols do confronto.

Com o resultado, o Verdão cai para a quarta colocação do Brasileirão, com 44 pontos, sete atrás do Botafogo ? que joga nesta segunda-feira, contra o Goiás, em casa. Por sua vez, o Massa Bruta soma 45 e ultrapassa o próprio adversário deste domingo e o Grêmio, pulando para a vice-liderança.