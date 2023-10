Operação Rojas: meia tem mostrado evolução e Corinthians vive expectativa de usá-lo contra Fortaleza

O jogador de 27 anos surpreendeu a todos ficando de fora do confronto de ida contra o Leão do Pici e novamente não foi relacionado, dessa vez no Majestoso. Com Vanderlei Luxemburgo, o atleta vinha sendo titular absoluto, seja jogando aberto pela direita ou centralizado.

O grande "porém" da passagem de Rojas no Timão até o momento é a parte física. O atleta possui histórico de lesões e vem preocupando a Fiel Torcida por conta disso. Até o momento, o paraguaio possui 11 jogos com a camisa alvinegra e duas assistências.

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o São Paulo neste sábado. O Timão abriu o placar com Romero nos minutos iniciais, mas viu o Tricolor virar ainda na primeira etapa, com dois tentos de Calleri. Com o revés, o Alvinegro se encontra na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos.

O jogo contra o Fortaleza será nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Na ida, os times empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena.