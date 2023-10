No tie-break, Brasil bate a República Tcheca e vence a segunda no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Por outro lado, com dois reveses em duas partidas, os tchecos amargam momentaneamente a lanterna do grupo.

Por fim, o Brasil volta à quadra nesta terça-feira, quando encara a seleção da Alemanha. O jogo está previsto para as 20h30 (de Brasília), novamente no Maracanãzinho ? palco de todos os duelos do grupo.

Formato do Pré-Olímpico de vôlei masculino

O Pré-Olímpico é composto por 24 seleções divididas em três grupos com sedes distintas. O Grupo B está sendo disputado no Japão, enquanto o Grupo C acontece na China.

Portanto, cada chave conta com oito times, que jogam entre si, em turno único. Ao final do campeonato, previsto para o dia 8 de outubro, os dois melhores garantem vaga direta nas Olimpíadas de Paris 2024.

Com o término do torneio, então, serão definidas as seis primeiras seleções classificadas para os Jogos Olímpicos. A França (país-sede) já está garantida e as outras cinco vagas restantes serão distribuídas de acordo com o ranking internacional. A prioridade é para equipes de continentes que ainda não confirmaram a classificação.