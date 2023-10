Nacho pede desculpas a jogador do Girona por entrada forte em vitória do Real Madrid

O zagueiro Nacho Fernandez deixou o gramado mais cedo na vitória do Real Madrid sobre o Girona, pelo Campeonato Espanhol, no último sábado. Aos 47 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava definido em 3 a 0 para os merengues, o zagueiro fez falta dura em Portu, que deixou o campo de maca, e acabou sendo expulso diretamente.

Através de sua conta no Intagram, o capitão da equipe treinada por Carlo Ancelotti se desculpou com o colega de profissão e desejou uma boa e rápida recuperação ao atacante do Girona.

"Quero pedir desculpas ao Portu por uma ação involuntária no jogo. Hoje e em toda a minha carreira nunca tive a intenção de machucar ninguém. Espero que você possa se recuperar bem e rapidamente", publicou o jogador.