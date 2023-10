Jhon Jhon lamenta ineficiência do Palmeiras: 'Chances de matar o jogo'

O Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino neste domingo (1) e saiu derrotado por 2 a 1. Eric Ramires marcou o gol da vitória do Massa Bruta no fim do segundo tempo.

Depois do jogo, Jhon Jhon, autor da assistência para Endrick no gol do Palmeiras, lamentou as chances desperdiçadas, mas minimizou o revés.

"Tivemos muitas chances para matar o jogo no primeiro tempo, mas podemos tirar coisas boas e deixar as ruins de lado. Temos um grande jogo quinta-feira, resolver em casa com a nossa torcida. É nisso que pensamos a partir de agora", afirmou.